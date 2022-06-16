Новосибирская область обеспечит поставки отечественной сельхозтехники для аграриев региона

Новосибирская область обеспечит поставки отечественной сельхозтехники для местных аграриев. Фото: Правительство Новосибирской области

Делегация Новосибирской области продолжает работать на площадках Петербургского международного экономического форума. Губернатор Андрей Травников в первый день работы форума подпишет ряд соглашений о сотрудничестве, а также проводит рабочие встречи.

Так, глава региона встретился с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым, чтобы обсудить вопросы сохранения условий льготного лизинга для аграриев. Андрей Травников подчеркнул, что сотрудничество Новосибирской области с «Росагролизингом» расширяется.

— За последние три года мы наблюдаем существенный прирост поставок техники по лизинговым схемам. Договорились развивать сотрудничество. В 2022-м году это особенно важно для обеспечения гарантированных поставок техники отечественного производства нашим сельхозпредприятиям, — пояснил губернатор.

Новосибирскими аграриями за последние три года приобретено техники с использованием лизинговых механизмов: в 2019 году — 206 единиц, в 2020-м — 278 единиц, в 2021-м — 451 единиц.

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