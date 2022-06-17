Погода в Новосибирске на 17 июня 2022 года: что обещают синоптики

День снова дождливый. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Новосибирске на 17 июня 2022 года: будет тепло, но снова с дождем. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +12…+14, днем — +20…+22 градуса. Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Подует западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В регионе ночью температура ночью понизится до +9…+14, а днем — до +18…+23. Будет переменная облачность, дожди и грозы с сильным ветром.

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