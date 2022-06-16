Сейчас на балансе муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» состоит 272 троллейбуса. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирск поступят 58 новых троллейбусов с автономным ходом в рамках федерального проекта развития общественного транспорта. Заявку городской муниципалитет отправил в апреле 2022 года: в нее было включено 110 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 22 трамвайных вагона.

— По результатам конкурса Новосибирск на первом месте. Наша заявка, хоть и не в полной мере, но удовлетворена: город получит 58 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Уже в этом году в город придут первые девять машин, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

После поступления подвижного состава в текущем году будет изменена схема движения троллейбусного маршрута № 36 «Ул. Лазурная — пл. Калинина» с учётом движения от ул. Лазурной до вокзала «Новосибирск-Главный» с автономным участком по ул. Фрунзе. Это позволит связать жилмассив «МЖК «Восточный» с железнодорожным вокзалом.

Все троллейбусы — только с увеличенным автономным ходом. Это значит, что будет существенно увеличена протяженность маршрутов. Транспорт пойдёт в крупные жилые массивы: Просторный, Новомарусино, Дивногорский, МЖК «Восточный» (новый автовокзал на Гусинобрадском шоссе).

Сейчас на балансе муниципального предприятия «Горэлектротранспорт» состоит 272 троллейбуса. Средний износ троллейбусного парка приближается к 100 % (98, 5 %). Потребность в обновлении подвижного состава троллейбусов в связи высокой степенью износа составляет 249 единиц.

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