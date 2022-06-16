На площади перед железнодорожным вокзалом в Новосибирске снесут автостанцию

Пока что неизвестно, когда автостанция закроется.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Автостанцию перед ЖД вокзалом Новосибирск-Главный собираются снести. Речь идет о небольшой станции по адресу улица Дмитрия Шамшурина, 43а, спрятанной между остановками общественного транспорта и ларьками. Сейчас там работает всего несколько касс.
— Безусловно, мы планируем дальше заниматься благоустройством ворот Новосибирска. И этот старый павильончик снесут. Все службы перейдут в новое помещение, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 16 июня.
Однако же мэр не пояснил, куда именно переедет автостанция.
Напомним, что новый автовокзал собираются построить в районе улице Петухова предположительно к 2028 году. Но пока что никакой проектной документации по нему нет.
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