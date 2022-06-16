На площади перед железнодорожным вокзалом в Новосибирске снесут автостанцию

Пока что неизвестно, когда автостанция закроется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автостанцию перед ЖД вокзалом Новосибирск-Главный собираются снести. Речь идет о небольшой станции по адресу улица Дмитрия Шамшурина, 43а, спрятанной между остановками общественного транспорта и ларьками. Сейчас там работает всего несколько касс.

— Безусловно, мы планируем дальше заниматься благоустройством ворот Новосибирска. И этот старый павильончик снесут. Все службы перейдут в новое помещение, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 16 июня.

Однако же мэр не пояснил, куда именно переедет автостанция.

Напомним, что новый автовокзал собираются построить в районе улице Петухова предположительно к 2028 году. Но пока что никакой проектной документации по нему нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске планируют построить автовокзал на левом берегу Оби

Объект возведут в районе улицы Петухова (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер