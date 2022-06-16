Под Новосибирском фермер избил жену конкурента из-за делёжки земли

Была перерыта дорога. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области фермеры не могут поделить земельные сотки. Конфликт развернулся в селе Скала Колыванского района.

- Раньше учителям у нас в селе выдали паи земли. Это примерно 13-15 гектар. А мой муж занимается сельским хозяйством – выращивает корм для скота. У нас 50 гектар своей земли плюс еще в аренде, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Тамбовцева, жена фермера. – Учителя их начали продавать, и мы успели купить, а наш конкурент нет.

По словам женщины, после этого второй фермер и начал строить разные препоны и мешать работе мужчины. То тракторами перекроет поле и мешает землю пахать, то перероет дорогу перед загонами, где живет скот.

- Я начала все это на камеру снимать, а он взял и ударил меня. Съездила в полицию, написала заявление и побои сняла. Так этот мужчина еще и наши гектары засеял своей кукурузой, - говорит сибирячка.

Сейчас дело по дележке земли рассматривают в суде. Татьяна надеется, что служители Фемиды вынесут верное решение.

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