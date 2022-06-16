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Происшествия16 июня 2022 10:31

Под Новосибирском нашли тело пропавшего на реке Омь мужчины

Чуть ранее нашли тело его 6-летнего сына
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчину искали с 13 июня. Фото: аварийно-спасательная служба НСО

Мужчину искали с 13 июня. Фото: аварийно-спасательная служба НСО

Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего на реке Омь в Куйбышевском районе Новосибирской области. Напомним, что мужчина пропал вместе с 6-летним сыном во время лодочной прогулки. Искали их с 13 июня.

— И сына и отца вчера нашли сотрудники МЧС, которые проводили поисковые мероприятия. Куйбышевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Напомним, что 6-летнего сына нашли в полутора километрах от предполагаемого места утопления ниже по течению реки Омь.

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