К празднику - обновленный белорусский трамвай. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске ко Дню города на магистрали выйдет обновленный белорусский трамвай. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

По словам начальника новосибирского МКП Константина Прокина, транспорт пустят по маршруту № 2. Он следует по направлению: «М/р «Чистая Слобода» – «М. «Площадь Маркса».

Известно, что в 2022 году по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» в городе намерены модернизировать 5 трамваев. Все они с длительным сроком эксплуатации. Деньги на эти цели выделят из бюджета города.

В мэрии пояснили, что в феврале МКП «ГЭТ» и ООО «БКМ Сибирь» заключили контракт. Первый кузов в Новосибирск доставили 27 мая, второй – в июне. Еще один уже отгрузила белорусская сторона. Сейчас он в пути в Сибирь.

Как сообщает ООО «БКМ Сибирь», работы по сборке первого трамвайного вагона подходят к концу. Передать его в МКП «ГЭТ» планируют до 20 июня. Модернизировать второй и третьи вагоны, а после передать их в МКП «ГЭТ» хотят в июле 2022.

Остальные два вагона должны доставить в Новосибирск и модернизировать осенью 2022 года.

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