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Общество16 июня 2022 9:44

Мэр Новосибирска Локоть высказался об уходе IKEA

По его мнению, место IKEA займут другие похожие торговые сети
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам мэра, нишу шведского мебельного гиганта займут другие торговые сети.

По словам мэра, нишу шведского мебельного гиганта займут другие торговые сети.

Фото: Иван МАКЕЕВ

IKEA официально уходит из России и соответственно магазин в Новосибирске тоже больше не откроется. Мэр Анатолий Локоть высказался, как он относится к этому во время пресс-конференции в четверг, 16 июня.

— Я не отношу себя к посетителям и не ходил в IKEA как на экскурсию. Но рабочие поездки в свое время у меня были, — заявил Локоть. — Приняли решение уйти — пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно, думаю, они заместят на рынке эту компанию.

Мэр отметил, что Новосибирск перспективный город и потому привлекателен для торговых сетей подобных IKEA, а значит на его место придут новые магазины.

Напомним, что IKEA закрылась 4 марта и только до 31 мая, как заявляла компания. Однако теперь сеть полностью хочет уйти из России и закрыть свои фабрики.

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