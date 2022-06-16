Мэр Новосибирска Локоть высказался об уходе IKEA

По словам мэра, нишу шведского мебельного гиганта займут другие торговые сети. Фото: Иван МАКЕЕВ

IKEA официально уходит из России и соответственно магазин в Новосибирске тоже больше не откроется. Мэр Анатолий Локоть высказался, как он относится к этому во время пресс-конференции в четверг, 16 июня.

— Я не отношу себя к посетителям и не ходил в IKEA как на экскурсию. Но рабочие поездки в свое время у меня были, — заявил Локоть. — Приняли решение уйти — пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно, думаю, они заместят на рынке эту компанию.

Мэр отметил, что Новосибирск перспективный город и потому привлекателен для торговых сетей подобных IKEA, а значит на его место придут новые магазины.

Напомним, что IKEA закрылась 4 марта и только до 31 мая, как заявляла компания. Однако теперь сеть полностью хочет уйти из России и закрыть свои фабрики.

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