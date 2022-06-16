В Новосибирской области объявили регистрацию участников и представителей СМИ на международный форум «Технопром-2022». Фото: Константин ЛЫКИН.

В Новосибирской области 23-26 августа 2022 года пройдет IX Международный форум технологического развития «Технопром». Уже началась регистрация участников и представителей СМИ для участия в мероприятии. Об этом сообщает Правительство региона.

– «Технопром-2022» пройдет в формате Российской научно-технологической недели, что позволит ему стать прорывной площадкой по внедрению новых отечественных научных разработок для решения задач импортозамещения и экономической независимости России. Соответствующее распоряжение 5 мая подписал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, – пояснили в Правительстве.

По словам замгубернатора Ирины Мануйловой, проведение «Технопрома» направлено на эффективное использование научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности. «В этом году работа «Технопрома» направлена в сугубо практическую плоскость для решения задач импортозамещения и достижения экономической независимости России.

Замгубернатора отметила, что сейчас важно демонстрировать реальные результаты, которые сложились в российской технологической практике. По ее мнению, достойный ответ на западные санкции зависит от успехов в технологическом развитии по разным направлениям.

– Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН. Тема форума: «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Цель форума – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счёт повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры, – говорится в сообщении пресс-служба Правительства.

Чтобы пройти аккредитацию, представителям СМИ нужно заполнить заявку на участие и на официальном сайте форума «Технопром». На портале представлена форма обратной связи, где можно задать организаторам интересующие вопросы.

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