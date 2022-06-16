Липы и смородина встали между дорогой и тротуаром на Красном проспекте

Так сейчас выглядит территория у сквера. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Центр Новосибирска станет по-настоящему зеленым этим летом: впервые в городе убрали забор между проезжей частью и тротуаром.

- Это исторический момент: когда-то Новосибирску пришлось «закрыться» заборами по предписаниям ГИБДД, сейчас есть возможность соответствовать предписаниям и убрать заборы. Здесь в прошлом году мы специально вскрывали плитку, высаживали кустарники и таким образом показали, что можно отказаться от заборов и открыть город, – рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Почему именно сейчас появилась такая возможность? На этот вопрос ответили в «Горзеленхозе».

- Раньше нельзя было отказаться от заборов: они устанавливались в обязательном порядке по предписанию ГИБДД. Сейчас ГОСТ позволяет при наличии газонной полосы более метра и кустарников высотой не более 80 сантиметров убирать заборы. Поэтому в любом месте, где есть газон шире одного метра, ограждение можно убрать – это преобразит город. Кустарники можно высаживать любые, например, кизильник, сирень. Главное, чтобы они были устойчивы к негативным факторам городской среды. ГИБДД важна их высота, поэтому нам придется ее отслеживать и регулярно формировать массивы. По сути, заборы – ограничители для пешеходов, наша изгородь выполняет такую же функцию, – рассказал заместитель директора МАУ «Горзеленхоз» Сергей Аушев.

Так что же заменит забор у Первомайского сквера? Территорию украсила липовая аллея и живая изгородь из сирени и смородины. Только представьте, сколько красивых фото можно будет сделать новосибирцам, прогуливаясь по центру!

Далее специалисты департамента культуры, спорта и молодежной политики, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и представители ГИБДД проанализируют экспериментальное озеленение и в дальнейшем запланируют демонтажи ограждений, где это возможно.