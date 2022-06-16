Новосибирский зоопарк продлил часы работы. Фото: Новосибирский зоопарк.
Новосибирский зоопарк имени Шило продлил свой рабочий день. Теперь он открыт до 23:00.
- Когда на смену летней жаре приходит долгожданная вечерняя прохлада, многие животные активизируется. Наблюдать за ними становится еще интереснее, - объяснили в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».
Кассы на вход теперь работают до 9 вечера.
Напомним, раньше зоопарк имени Шило встречал посетителей в период с 9:00 до 21:00.
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