Новосибирский зоопарк продлил часы работы. Фото: Новосибирский зоопарк.

Новосибирский зоопарк имени Шило продлил свой рабочий день. Теперь он открыт до 23:00.

- Когда на смену летней жаре приходит долгожданная вечерняя прохлада, многие животные активизируется. Наблюдать за ними становится еще интереснее, - объяснили в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».

Кассы на вход теперь работают до 9 вечера.

Напомним, раньше зоопарк имени Шило встречал посетителей в период с 9:00 до 21:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер