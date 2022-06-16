Из здания Новосибирского областного суда эвакуировали людей. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 16 июня, из здания Новосибирского областного суда эвакуировали людей. Информация появилась в паблике «АСТ-54».

- На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиция, - сообщается в публикации.

Что послужило причиной эвакуации – неизвестно.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Ранее «Комсомолка» писала о массовых минированиях новосибирских судов, сообщения о которых поступали в апреле.

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