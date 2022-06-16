В Новосибирске два автомобиля врезались в металлический забор. Фото: "АСТ-54".

В Дзержинском районе произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля. На пересечении Авиастроителей и 25 лет Октября столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-21083.

- После столкновения оба автомобиля отлетели в металлическое дорожное ограждение. В результате они снесли две секции забора, - сообщили в группе «АСТ-54».

По предварительной информации, никто не пострадал. А вот самим машинам сильно досталось, о чем свидетельствуют сделанные очевидцем фотографии.

В комментариях одна из подписчиц заметила, что исход событий оказался благоприятным. Ведь машины въехали в забор, а не в людей.

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