Жители Академгородка раскритиковали проект благоустройства территории возле ЦФТ

Новосибирцы не согласились с проектом благоустройства улицы Мусы Джалиля. Фото: Марина Мезина.

Жители улицы Мусы Джалиля в Нижней зоне Академгородка выступили против проекта благоустройства, которое планируют сделать возле Центра финансовых технологий. Об этом они высказались на встрече с представителями ЦФТ и депутатом Натальей Пинус.

— По проекту на территории должны были сделать зоны отдыха с лавочками и беседками, площадки для детей и отдыха. Предусмотрена парковка на 45 машиномест, 30 из которых относятся к экопарковке на особом газоне. Ради этого ЦФТ решило снести старые тополя вдоль улицы Мусы Джалиля, посадив новые деревья. Также компания заявила, что для автобусов, которые привозят на работу сотрудников, нужно соорудить остановку, — сообщает издание «Навигатор».

Инициативу местные жители встретили с неприязнью. Они потребовали посадить сначала новые тополя, а потом, когда те подрастут, спилить старые, иначе улица лишится защиты от пыли и шума. Автобусную остановку, по их словам, также невозможно поставить на узкой дороге, где не развернуться крупногабаритному транспорту. Жители попросили внести их правки в проект и вновь собраться вместе для обсуждения.

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