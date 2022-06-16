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Общество16 июня 2022 6:40

На юбилейном XXV Петербургском экономическом форуме начала работу делегация Новосибирской области

Возглавил ее губернатор Андрей Травников
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На юбилейном XXV Петербургском экономическом форуме начала работу делегация Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

На юбилейном XXV Петербургском экономическом форуме начала работу делегация Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

На юбилейном XXV Петербургском экономическом форуме начала работу делегация Новосибирской области. Возглавляет её губернатор НСО Андрей Травников. Главные задачи делегации привлечь новых инвесторов, презентовать экономический потенциал региона, а также продемонстрировать, какие в области есть возможности для образовательного и медицинского туризма.

– В состав делегации от Новосибирской области вошли: замгубернатора Роман Теленчинов, министр экономического развития Лев Решетников, министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и другие официальные лица, – уточнили в Правительстве Новосибирской области.

Свои проекты Новосибирская область показывает на стенде регионов СФО. Так, регион презентует масштабные и значимые для него проекты – Смарт-Сити, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, кампус НГУ, Биотехнопарк в наукограде Кольцово, научно-производственный кластер «Сибирский наукополис», оптово-распределительный центр РусАгроМаркет, перечислили в пресс-службе Правительства.

В период форума, с 15 по 18 июня, Андрей Травников встретится с представителями крупного бизнеса. Кроме того, у главы Новосибирской области в планах подписание важных соглашений. Они несут особую значимость для развития областной экономики.

Помимо всего, представители делегации от региона примут участие в планерных сессиях, круглых столах и заседаниях.

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