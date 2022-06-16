На юбилейном XXV Петербургском экономическом форуме начала работу делегация Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.
На юбилейном XXV Петербургском экономическом форуме начала работу делегация Новосибирской области. Возглавляет её губернатор НСО Андрей Травников. Главные задачи делегации привлечь новых инвесторов, презентовать экономический потенциал региона, а также продемонстрировать, какие в области есть возможности для образовательного и медицинского туризма.
– В состав делегации от Новосибирской области вошли: замгубернатора Роман Теленчинов, министр экономического развития Лев Решетников, министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и другие официальные лица, – уточнили в Правительстве Новосибирской области.
Свои проекты Новосибирская область показывает на стенде регионов СФО. Так, регион презентует масштабные и значимые для него проекты – Смарт-Сити, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, кампус НГУ, Биотехнопарк в наукограде Кольцово, научно-производственный кластер «Сибирский наукополис», оптово-распределительный центр РусАгроМаркет, перечислили в пресс-службе Правительства.
В период форума, с 15 по 18 июня, Андрей Травников встретится с представителями крупного бизнеса. Кроме того, у главы Новосибирской области в планах подписание важных соглашений. Они несут особую значимость для развития областной экономики.
Помимо всего, представители делегации от региона примут участие в планерных сессиях, круглых столах и заседаниях.
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