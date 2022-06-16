Под Новосибирском мотоциклист без прав врезался в стоящий автомобиль. Фото: ГИБДД НСО.

В Новосибирском районе водитель мотоцикла наехал на стоящий автомобиль. ДТП произошло на втором километре автодороги Н-2138 «Новосибирск - Красный Яр».

- Это произошло в среду, 15 июня. Молодой человек управлял мотоциклом CDI. Прав категории «А» у него не было. В половину 4-го мотоциклист врезался в стоящий автомобиль марки Honda HRV, - рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате ДТП молодой человек получил различные травмы. На место приехала скорая помощь.

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