В Новосибирск поступят 58 новых троллейбусов. Фото: Павел КЛОКОВ

В Новосибирск привезут 58 новых троллейбусов. Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр Анатолий Локоть.

– В апреле подали заявку в Минтранс РФ. Уже в этом году придут первые 9 машин. Все троллейбусы на автономном ходу. Это позволит продлить и оптимизировать ряд существующих маршрутов, – сообщил градоначальник.

По словам мэра, в приоритете властей развитие в городе перспективного и экологически чистого общественного транспорта.

Анатолий Локоть добавил, что в городе обновляют и трамвайный парк. Так, в 2022 году в город завезут 5 новых вагонов.

За 2 года для Новосибирска, по данным мэра, закупили 205 новых автобусов. Из них 155 уже вышли на маршруты. Ещё 50 поступят в город до конца июня.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске средний износ троллейбусов составил почти 100%.

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