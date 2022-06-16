В Новосибирске Заельцовский парк откроют ко Дню города

Там появятся две разные зоны – для пешеходов и для велосипедистов. Фото: мэрия Новосибирска.

Уже совсем скоро новосибирцы смогут вновь прогуляться в одном из любимых зеленых уголков города – Заельцовском парке. Его откроют ко Дню города - об этом заявили в мэрии Новосибирска.

Сейчас готовность парка оценивается в 90%, полностью работы завершат в октябре 2022 года – к этому времени завершат монтаж малой сцены и закончат обустройство технической зоны.

- На данный момент выполнен большой объем работ: обновили водопровод, канализацию и линию освещения, а кабель спрятали под землю. Также появились две разные зоны – для пешеходов и для велосипедистов, - сообщил мэр Анатолий Локоть. – В самом центре парка благоустроили площадку со старой сценой. Центральную аллею тоже «освежили» и выложили тротуарной плиткой. В планах – расширить парковку за счет муниципальной земли.

На данный момент выполнен большой объем работ: обновили водопровод, канализацию и линию освещения, а кабель спрятали под землю. Также появились две разные зоны – для пешеходов и для велосипедистов. Фото: мэрия Новосибирска.

Как отметил глава города Анатолий Локоть, работы обошлись в 190 миллионов рублей.

- Изначально стоимость контракта не превышала 170 миллионов. Однако после цены взлетели, и сумма увеличилась до 190 миллионов, - приводит слова градоначальника в мэрии.

Напомним, площадь Заельцовского парка составляет около 37 гектаров. Из них 7 гектаров подлежали благоустройству. Фото: мэрия Новосибирска.

Напомним, площадь Заельцовского парка составляет около 37 гектаров. Из них 7 гектаров подлежали благоустройству.

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