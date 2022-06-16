В Новосибирске на Лесном шоссе микроавтобус сбил лося. Фо то: "Инцидент Новосибирск".

В среду, 15 июня, на Лесном шоссе в Новосибирске произошло ДТП. Водитель микроавтобуса Hyundai совершил наезд на лося, после чего животное скончалось.

- ДТП произошло в районе 7 утра. За рулем был мужчина 40/45 лет. Он ехал на микроавтобусе марки Hyundai. Сбитое животное оказалось самцом, ему было года 2-3, - рассказали КП-Новосибирск в Минприроды. – Лось скончался не сразу. Поначалу он находился в шоковом состоянии. Он встал после столкновения, дошел до обочины и там уже упал замертво.

На место сразу же прибыл госинспектор из Минприроды, приехала полиция. В районе 13:00 сотрудник Министерства природных ресурсов и экологии НСО уже вез погибшего лося на утилизацию.

- Водителю предстоит возместить ущерб, нанесенный животному миру. За лося это 80 тысяч рублей, а за косулю – 40 тысяч, - добавили в Минприроды.

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