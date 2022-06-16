В Новосибирске 12-летний ребёнок разбил голову об бетонную плиту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась 12-летнему ребёнку. Он разбил голову об бетонную плиту.

– Вызов в Кировский район поступил 15 июня в 14:30. Ребёнку 2010 года, ударившемуся головой об бетонную плиту, оказали первую помощь, – говорится в сообщении службы МАСС.

Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи. При каких обстоятельствах произошло ЧП, в МАСС не раскрыли.

Известно, что на месте сотрудники МАСС работали более получаса, до 15:13.

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