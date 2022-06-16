Сибиряк украл мобильник у спящей пассажирки в поезде. Фото: стоп-кадр.

У пассажирки поезда «Чита-Москва» украли мобильный телефон. Преступление совершил 41-летний омич. Его задержали на одной из станций.

- Злоумышленником оказался ранее судимый 41-летний житель Омской области. Ночью, когда поезд стоял на станции Барабинск, мужчина увидел на столике мобильный телефон. Убедившись, что все спят, он отключил устройство от зарядки и спрятал под свой матрац, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

На станции Татарская женщина поняла – ее телефона нигде нет. Тогда она забила тревогу. Видя метания попутчицы, злоумышленник сделал вид, что не в курсе произошедшего. Спустя некоторое время омич обнулил настройки и принялся изучать украденное устройство.

Транспортным полицейским из Барабинска удалось установить личность виновного. Против мужчины возбудили уголовное дело. Его будут судить за кражу имущества с причинением значительного ущерба. За это жителю Омской области может грозить 5 лет лишения свободы.

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