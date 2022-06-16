Отключение горячей воды в Новосибирске с 28 июня: список улиц, время работ

Без горячей воды останется Ленинский район.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Отключение горячей воды в Новосибирске с 28 июня ждет Ленинский район, а конкретно зона ТЭЦ-2. Кому готовить тазики и нагревать воду, рассказали в СГК
— Горячую воду отключат на улицах Планировочной, Котовского, Горской и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе. Ремонт продлится до 4 июля, — сообщает Сибирская генерирующая компания.
Жителям во время теплоиспытаний запрещено подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте. Автомобилистам – не оставлять машины вблизи мест, где проходят теплотрассы.
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