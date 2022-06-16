Отключение горячей воды в Новосибирске с 28 июня: список улиц, время работ

Без горячей воды останется Ленинский район. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение горячей воды в Новосибирске с 28 июня ждет Ленинский район, а конкретно зона ТЭЦ-2. Кому готовить тазики и нагревать воду, рассказали в СГК

— Горячую воду отключат на улицах Планировочной, Котовского, Горской и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе. Ремонт продлится до 4 июля, — сообщает Сибирская генерирующая компания.

Жителям во время теплоиспытаний запрещено подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте. Автомобилистам – не оставлять машины вблизи мест, где проходят теплотрассы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер