В Новосибирске внедорожник повалил два столба. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 16 июня в Новосибирске на улице Троллейной напротив «Континента» произошло ДТП. Там водитель внедорожника Mitsubishi Pajero повалил две опоры освещения. Информация об этом появилась в соцсети.

– В результате ДТП пробка на данном участке образовалась в двух направлениях, – рассказали в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту вино, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, водитель внедорожника легко отделался.

– Проезжал мимо, оформляли стояли, у хозяина Mitsubishi Pajero заметно дергался глаз… – написали свидетели случившегося.

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