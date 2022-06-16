Пробки в Новосибирске на утро 16 июня 2022 года: сложно проехать по Широкой улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 июня 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 16 июня 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Кроме того, движение затруднено по Станционной улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Ватутина, Котовского и Станиславского. Сложно проехать по Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение и по Октябрьскому мосту в сторону правобережья.
На правом берегу города сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Добролюбова и Кирова. Заторы образовались на улицах Восход, Пролетарской и Военной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 16 июня, достиг 6 баллов.
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