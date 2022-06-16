В Новосибирске с 16 июня отключат воду в Калининском районе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

С четверга, 16 июня, в микрорайонах «Родники» и «Снегири» Калининского района отключат горячую воду. Информация об этом появилась на официальном сайте города Новосибирска.

- Отключение горячей воды вызвано проведением работ с теплосетями в зоне ТЭЦ-4.Испытания будут проходить в круглосуточном режиме и продлятся с 16 по 21 июня, - говорится в публикации.

Горячего водоснабжения не будет на таких улицах, как Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова.

Максимальный срок отключения – до 24 июня. Процесс расхолаживания начался накануне, 15 числа.

Пешеходов и автовладельцев призвали быть особенно осторожными.

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