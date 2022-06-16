Новосибирские волонтеры выхаживают птенцов чибиса, найденных во дворе многоэтажки

Волонтеры Центра реабилитации диких животных выхаживают птенцов чибиса. Фото: ЦРДЖ

Новосибирские волонтеры Центра реабилитации диких животных выхаживают птенцов чибиса, которых нашли горожане во дворе многоэтажки в Ленинском районе. Изначально, как пояснили КП-Новосибирск зоозащитники, люди заметили четырех птенцов, но найти и поймать в итоге удалось только двух.

— Родителей птенцов найти не удалось. Из этих двух — один очень вялый, второй — пободрее. За жизнь одного сейчас борются волонтеры, а второй пока держится молодцом, — рассказали КП-Новосибирск в ЦРДЖ.

Птенцов нашли во дворе многоэтажки. Фото: ЦРДЖ

Давать какие-то прогнозы волонтеры пока опасаются. По их словам, как показывает практика, зачастую в таких случаях они бывают не очень благоприятные, поскольку работать с такими птицами довольно сложно.

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