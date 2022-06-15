В Новосибирском зоопарке птенцы появились у двух пар филинов

В Новосибирском зоопарке снова пополнение. Фото: Анна НОВИКОВА

В Новосибирском зоопарке снова пополнение. Детеныши появились сразу у двух разных пар филинов. Их засняли на видео посетители зверинца.

Сейчас птицы заботятся о своем подрастающем потомстве. Фото: Анна НОВИКОВА

У одной пары появился только один птенец, а вторых «родителей» порадовали своим рождением уже несколько малышей.

Детеныши появились сразу у двух разных пар филинов. Фото: Анна НОВИКОВА

Сейчас птицы заботятся о своем подрастающем потомстве.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что сейчас настал тот период, когда совята и воронята учатся летать и покидают гнезда. Некоторые из них при этом могут покалечиться. Так, горожане подбирают птиц в парках, на дачах и даже в жилых кварталах и отвозят к волонтерам.

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