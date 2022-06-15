Новосибирского предпринимателя оштрафовали на 300 тысяч за взятку судебному приставу

Мужчина полностью признал свою вину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске оштрафовали индивидуального предпринимателя за взятку судебному приставу. Теперь обвиняемый должен будет заплатить 300 тысяч рублей в доход государству.

— Обвиняемый должен был убрать свой павильон по оказанию миграционных услуг из-за решения суда. Однако он заплатить 20 тысяч рублей приставу, чтобы этого не делать, — рассказали в региональной прокуратуре.

После передачи денег предпринимателя задержали. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

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