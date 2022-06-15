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Происшествия15 июня 2022 17:15

Новосибирского предпринимателя оштрафовали на 300 тысяч за взятку судебному приставу

Мужчина предложил 20 тысяч рублей, чтобы его павильон не закрыли
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина полностью признал свою вину.

Мужчина полностью признал свою вину.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске оштрафовали индивидуального предпринимателя за взятку судебному приставу. Теперь обвиняемый должен будет заплатить 300 тысяч рублей в доход государству.

— Обвиняемый должен был убрать свой павильон по оказанию миграционных услуг из-за решения суда. Однако он заплатить 20 тысяч рублей приставу, чтобы этого не делать, — рассказали в региональной прокуратуре.

После передачи денег предпринимателя задержали. Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

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