Работа метро в День города в Новосибирске 2022: до скольки будет работать

Работу метро продлят до часу ночи.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Работа метро в День города в Новосибирске 2022 будет отличаться от его повседневного графика. Об этом рассказали в мэрии города.
— В воскресенье, 26 июня новосибирский метрополитен продляет время работы по обслуживанию пассажиров до часу ночи, — пояснили в муниципалитете.
День города в Новосибирске 26 июня 2022 года — один из самых ожидаемых праздников. 129-летие сибирской столицы отметят с размахом. В мэрии подготовили предварительную программу. Улицы для празднования решили не перекрывать и сосредоточить все веселье в парках.
Напомним, 2022 — первый год, когда День города будут отмечать в очном формате и с полным размахом после всего пандемийного периода. Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу мероприятий, запланированных на этот праздник. Большинство их них пройдут на свежем воздухе.
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