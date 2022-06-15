Работа метро в День города в Новосибирске 2022: до скольки будет работать

Работу метро продлят до часу ночи. Фото: Даба ДАБАЕВ

Работа метро в День города в Новосибирске 2022 будет отличаться от его повседневного графика. Об этом рассказали в мэрии города.

— В воскресенье, 26 июня новосибирский метрополитен продляет время работы по обслуживанию пассажиров до часу ночи, — пояснили в муниципалитете.

День города в Новосибирске 26 июня 2022 года — один из самых ожидаемых праздников. 129-летие сибирской столицы отметят с размахом. В мэрии подготовили предварительную программу. Улицы для празднования решили не перекрывать и сосредоточить все веселье в парках.

Напомним, 2022 — первый год, когда День города будут отмечать в очном формате и с полным размахом после всего пандемийного периода. Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу мероприятий, запланированных на этот праздник. Большинство их них пройдут на свежем воздухе.

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