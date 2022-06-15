Под Новосибирском нашли тело 6-летнего мальчика, пропавшего на реке

Тело нашли ниже по течению реки Омь. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО
В Куйбышевском районе Новосибирской области нашли тело пропавшего 6-летнего мальчика. Его выловили в полутора километрах ниже от предполагаемого места утопления. Поиски мужчины, пропавшего вместе с ним, продолжаются.
— Тело мальчика нашли вниз по течению реки Омь. Предполагаемой причиной гибели стало отсутствие спасательных жилетов и конструкция весельной лодки, — рассказали в региональной аварийно-спасательной службе.
Напомним, что мальчика и мужчину ищут с 13 мая. Те планировали кататься на лодке по Оми и пропали.
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