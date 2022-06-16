Погода в Новосибирске на 16 июня 2022 года: прохлада и дождь

Готовим зонтики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 16 июня 2022 года: снова пройдет дождь, а день будет прохладным. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +12…+14, днем — +21…+23 градуса. Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Подует северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В регионе ночью температура ночью местами понизится до +14, а днем — до +20…+25. Будет переменная облачность, ночью по северо-западу области местами кратковременные дожди и гроза.

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