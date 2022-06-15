В Новосибирске 67-летний пенсионер пропал, выйдя покурить

В Новосибирске ищут 67-летнего Леонида Михайловича Ишутина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 67-летнего Леонида Михайловича Ишутина. Мужчина пропал вечером в среду, 15 июня.

— Некоторое время назад мужчина был вынужден оставить работу из-за определенных проблем с памятью. Он находится под постоянным контролем родных, проживает в частном доме в Октябрьском районе. Сегодня вечером он вышел на крыльцо покурить и обратно уже не вернулся. Ранее мужчина не пропадал, куда мог направиться — неизвестно, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Сейчас волонтеры уже выехали на место для поисков сибиряка. Из дома пенсионер вышел в домашней одежде: сером свитере, темно-серых камуфляжных штанах и калошах. Он может плохо ориентироваться в городе и нуждаться в медпомощи.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Леонида Михайловича или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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