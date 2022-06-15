В Новосибирске ГАИ ищут водителя «Мерседеса», объехавшего пробку по тротуару

"Гелик" не захотел стоять в пробке. Фото: кадр из видео

Жители Советского района Новосибирска пожаловались на водителя «Мерседеса», который решил объехать пробку по тротуару, распугивая пешеходов. Произошло это вечером в среду, 15 июня.

— На улице Пирогова водитель тонированного внедорожника Mercedes-Benz G-Class не пожелал стоять в заторе, выехал на встречку, а затем и вовсе оказался на тротуаре, вынудив пешеходов разбегаться по сторонам, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В ГИБДД прокомментировали произошедшее. Они уже ищут нарушители.

— Наши экипажи ориентированы на установление личности водителя, установления всех обстоятельств и привлечения к административной ответственности, — сообщили в городском ГИББД.

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