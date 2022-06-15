В Новосибирске после дождя в небе появилась огромная радуга

Радуга появилась в небе над Новосибирском. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске после дождя на небе появилась огромная радуга. Ее было видно из разных районов города.

Яркая радуга контрастирует с серым небом. Фото: читатели КП-Новосибирск Фото: Виктория МИНАЕВА

Сибиряки не оставили ее без внимания, и уже вскоре стали делиться снимками в сети. Где-то радугу было видно отчетливо и ярко, а где-то она терялась на фоне серого неба. На некоторых снимках дуга даже теряется среди туч.

А на этом кадре радуга как будто бы уходит в жилой дом. Фото: читатели КП-Новосибирск

Напомним, дожди в Новосибирске синоптики обещают на протяжении всей недели. Сопровождаться они могут также грозами и шквалистым ветром.

Радуга появилась после вечернего дождя. Фото: читатели КП-Новосибирск

Радугу видно из разных районов города. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Где-то радугу видно совсем чуть-чуть. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске после дождя на небе появилась огромная радуга. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Октябрьском районе возникла даже двойная радуга. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер