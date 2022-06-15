В Новосибирске после дождя в небе появилась огромная радуга

Радуга появилась в небе над Новосибирском.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске после дождя на небе появилась огромная радуга. Ее было видно из разных районов города.
Яркая радуга контрастирует с серым небом. Фото: читатели КП-Новосибирск
Фото: Виктория МИНАЕВА
Сибиряки не оставили ее без внимания, и уже вскоре стали делиться снимками в сети. Где-то радугу было видно отчетливо и ярко, а где-то она терялась на фоне серого неба. На некоторых снимках дуга даже теряется среди туч.
А на этом кадре радуга как будто бы уходит в жилой дом. Фото: читатели КП-Новосибирск
Напомним, дожди в Новосибирске синоптики обещают на протяжении всей недели. Сопровождаться они могут также грозами и шквалистым ветром.
Радуга появилась после вечернего дождя. Фото: читатели КП-Новосибирск
Радугу видно из разных районов города.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
Где-то радугу видно совсем чуть-чуть.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске после дождя на небе появилась огромная радуга. Фото: читатели КП-Новосибирск
В Октябрьском районе возникла даже двойная радуга.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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