ГК «ВИС» ответили на призыв извиниться перед новосибирцами за расторжение мусорной концессии

Проблема с мусоров в регионе уже давно стоит остро. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спикер новосибирского Заксобрание Андрей Шимкив потребовал, чтобы ГК «ВИС» извинилась перед жителями области за разрыв концессионного соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов.

Соглашение заключили еще в 2016 году, ровно через год оказалось, что реализация такого проекта нецелесообразна: слишком большая нагрузка на бюджет, нет подходящих участков для строительства, да и выработка по последним подсчетам оказалась сильно меньше запланированной. Поэтому было принято обоюдное решение расторгнуть концессионное соглашение. Однако его так и не расторгли по факту.

— Строили на этих объемах по этой концессии всю мусорную реформу. А в итоге оказалось, что реализовать ее нельзя. С другой стороны, когда рабочая группа детально посмотрела и разобралась в этой концессии, мы поняли, что она не только не может быть реализована, но еще и опасна экономически для бюджета Новосибирской области, потому что там слишком много лишних обязательств для региона, — заявил запред комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко. — С июля 2017 года поняли, что никогда эту концессию не реализуем. И даже в этом случае пять лет ее не расторгали. Почему же пять лет не расторгали то, что невозможно реализовать?

По мнению председателя регионального Заксобрания Андрея Шимкива, даже если в ближайшее время найдется решение, как реализовать концессию, то время уже упущено.

— Время-то упущено, это факт. Считаю, что группа компаний «ВИС» должна извиниться перед населением Новосибирской области. Пусть извиняться хотя бы! Пять лет все ждали, — потребовал Шимкив.

А вот в ГК «ВИС» уверены, что извиняться должны оба участника соглашения: и концессионер и концедент.

— В связи со столь громким демаршем уважаемого руководителя напоминаем, что любой концессионный проект предполагает ответственность и обязательства двух сторон соглашения — концедента и концессионера. Также хотели бы напомнить, что Группа «ВИС» постоянно в течение пяти лет подтверждала свою готовность реализовать такой нужный области проект. Однако условий для этого так и не было создано, главное из которых — предоставление земельных участков под размещение объектов концессионного соглашения. Также хотели бы напомнить всем уважаемым депутатам, что при их деятельном участии действие соглашения было приостановлено. Так что, если уж и извиняться перед новосибирцами, так коллективно и солидарно, — прокомментировали ситуацию в ГК «ВИС».

Напомним, что проблема с мусором стоит остро со всех сторон. Каждый год, а то и несколько раз за год горят полигоны, а регоператор по обращению с ТКО объявил себя банкротом. В апреле 2022 года бастовали водители мусоровозов, и город около недели никто не убирал от отходов. Потом эту проблему решили, но переполненные баки и нерегулярный вывоз отходов уже стали обыденным делом.

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