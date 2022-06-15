Делегация Новосибирской области начнет работу на ПМЭФ с 16 июня

Андрей Травников будет участвовать в форуме. Фото: Влад КОМЯКОВ

15 июня открылся XXV Петербургский международный экономический форум: он будет посвящен вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. И уже четверг, 16 июня, к работе там приступит делегация Новосибирской области.

- На общем стенде субъектов СФО будут представлены масштабные проекты, которые уже существуют или реализуются в Новосибирской области, - пояснили КП-Новосибирск в правительстве региона.

Кроме того, будет участвовать в форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, проходить форум будет с 15 до 18 июня.

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