Делегация Новосибирской области начнет работу на ПМЭФ с 16 июня

Андрей Травников будет участвовать в форуме.
Фото: Влад КОМЯКОВ
15 июня открылся XXV Петербургский международный экономический форум: он будет посвящен вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. И уже четверг, 16 июня, к работе там приступит делегация Новосибирской области.
- На общем стенде субъектов СФО будут представлены масштабные проекты, которые уже существуют или реализуются в Новосибирской области, - пояснили КП-Новосибирск в правительстве региона.
Кроме того, будет участвовать в форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Напомним, проходить форум будет с 15 до 18 июня.
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