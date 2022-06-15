В Новосибирск придут грозы и шквалистый ветер

В Новосибирск на этой неделе придут грозы и шквалистый ветер. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск на этой неделе придут грозы и шквалистый ветер. Синоптики обещают также похолодание вплоть до +11 градусов.

— В течение этой неделе в Новосибирске ожидается пасмурная погода, а также дожди и грозы. В четверг, 16 июня, в городе похолодает до +12…+14 градусов ночью, +21…+23 градусов днем. А ночью в субботу, температура воздуха опустится до +11…+13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

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