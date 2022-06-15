В Новосибирске ограбленный таксист оказался членом банды угонщиков с Первомайки

Подозреваемые угнали две машины Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске судят банду угонщиков с Первомайки – они успели угнать две «Тойоты». Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.

Первый угон случился днем 20 января на улице Богдана Хмельницкого. Около 17:00 подозреваемые К. и П. отключили сигнализацию у припаркованной «Тойоты Королла».

Автомобиль они перегнали в гараж на улице Сибиряков-Гвардейцев, поменяли номера. Затем подделали заводскую табличку с номером регистрации. Вскоре подозреваемый П. поехал в Барнаул, где продал автомобиль. Когда новый хозяин пошел ставить «Короллу» на учет, в ГИБДД обнаружили признаки угона авто.

Второй угон случился 6 февраля на улице Одоевского. Подозреваемые Л. и К. отключили сигнализацию и завели «Тойоту Алекс», принадлежащую сибирячке. Автомобиль они снова пригнали в гараж, поменяли номера и заводскую табличку. Через три дня третий подозреваемый П. поехал продавать машину. По пути его задержали полицейские.

- Подозреваемый К. имеет иностранное гражданство, был ранее судим за угон. Подозреваемый П. также был судим. Подозреваемый Л. ранее не был судим и проходил потерпевшим по другому уголовному делу. Его ограбили, отняв телефон и арендованный автомобиль для работы в такси, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Суд арестовал подозреваемых. Уголовное дело начали рассматривать в Первомайском районном суде.

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