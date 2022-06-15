В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Заельцовском районе.

— Сегодня, в 16:10 42-летний водитель автомобиля renault Сaptur ехал по улице Линейная, и у дома 1186 на улице Кропоткина сбил переходившего дорогу не по пешеходному переходу 11-летнего мальчика, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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