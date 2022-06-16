Первые новосибирские участники нацпроекта прошли «Фабрику офисных процессов»

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В первом тренинге приняли участие руководители и сотрудники четырех предприятий: «Геркулес-Сибирь», «УК Теплодар», «Нео-Пак» и «Метаком». Инструменты бережливого производства помогут сотрудникам анализировать потребности клиентов и заявителей, эффективнее работать с документами, выстраивать систему оперативного управления в офисе.

Тренинг проходит в форме деловой игры, участники которой учатся сокращать время на обработку и согласование документов, устранять потери в офисной деятельности, видеть возможную цифровую трансформацию процессов.

Примером для обучения выбран процесс закупки клиентом оборудования для газораспределительных систем. За время тренинга участники проживают четыре рабочих дня. В первый день сотрудники сталкиваются с нелогичностью процесса, максимальным количеством проблем и потерь, затем в течение второго и третьего дней стараются устранять потери, улучшить процессы, перераспределить обязанности.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

- После третьего раунда мы уже оцениваем процесс на цифровую зрелость, а это следующий этап развития компании. Инструменты бережливого производства позволяют выстроить логику процесса, только после этого участники понимают, что надо расти дальше и переходить на цифровые решения, - говорит старший руководитель проекта - тренер РЦК Полина Коленченко.

- Тренинг показывает задел, где можно поработать над сокращением времени протекания процессов, оптимизацией. Мы на предприятии уже запустили процесс картирования одного офисного процесса, все просчитали, разработали план мероприятий и начали внедрять электронный документооборот, – рассказала исполнительный директор ООО «УК Теплодар» Юлия Полынцева.