В Новосибирске во дворе жилого дома загорелись мусорные баки

В Новосибирске вспыхнули мусорные контейнеры во дворе жилого дома. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске вспыхнули мусорные контейнеры во дворе жилого дома по улице Железнодорожная,20. Инцидент произошел вечером в среду, 15 июня. Происходящее засняли на видео очевидцы.
Пламя, разгоревшееся в баках, поднялось достаточно высоко и могло переброситься на растущие рядом деревья. Тушить огонь приехали пожарные.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об инциденте, произошедшем в Краснообске. Там огонь от пылающей мусорки перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.
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На месте работали сотрудники МЧС (подробнее).
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