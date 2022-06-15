В Новосибирске во дворе жилого дома загорелись мусорные баки

В Новосибирске вспыхнули мусорные контейнеры во дворе жилого дома. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске вспыхнули мусорные контейнеры во дворе жилого дома по улице Железнодорожная,20. Инцидент произошел вечером в среду, 15 июня. Происходящее засняли на видео очевидцы.

Пламя, разгоревшееся в баках, поднялось достаточно высоко и могло переброситься на растущие рядом деревья. Тушить огонь приехали пожарные.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об инциденте, произошедшем в Краснообске. Там огонь от пылающей мусорки перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.

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На месте работали сотрудники МЧС (подробнее).

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