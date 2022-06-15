Новосибирца оштрафовали на 3 тысячи рублей за организацию байк-феста

Мужчину оштрафовали за мероприятие по открытию мотосезона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирца оштрафовали за организацию мероприятия «Городское открытие мотосезона 2022». Мероприятие прошло 14 мая и побывало на нем около 300 человек. Все дело в том, что мужчина нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности там, где есть угроза возникновения ЧС.

— Мужчина на судебное заседание не явился, но был извещен надлежащим образом, дело рассматривали в его отсутствие, — рассказали в Управления Судебного департамента региона.

Организатора байк-феста признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 3 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер