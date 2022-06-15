Новосибирца оштрафовали на 3 тысячи рублей за организацию байк-феста

Мужчину оштрафовали за мероприятие по открытию мотосезона.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирца оштрафовали за организацию мероприятия «Городское открытие мотосезона 2022». Мероприятие прошло 14 мая и побывало на нем около 300 человек. Все дело в том, что мужчина нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности там, где есть угроза возникновения ЧС.
— Мужчина на судебное заседание не явился, но был извещен надлежащим образом, дело рассматривали в его отсутствие, — рассказали в Управления Судебного департамента региона.
Организатора байк-феста признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 3 тысячи рублей.
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