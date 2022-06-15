В Новосибирске Toyota сбила самокатчика на «зебре»

Сбили самокатчика на «зебре». Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирска «Тойота» сбила самокатчика на пешеходном переходе. ДТП произошло в Заельцовском районе днем в среду, 15 июня.

— 44-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Сухарная в сторону улицы Ногина. В пути следования он сбил мужчину на электросамокате, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшего 26-летнего самокатчика госпитализировали в реанимацию. На месте происшествия работает экипаж ДПС.

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