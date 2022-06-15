В Новосибирске ищут пса Филю, убежавшего из-за фаер-шоу в День пограничника

Филя пропал 28 мая. Фото: предоставлено Александром

В Новосибирске ищут пса, пропавшего в День пограничника. Хозяева вместе с ним прогуливались по набережной. В этот день там было фаер-шоу.

- Филя услышал хлопки, испугался и вырвался. Побежал, ну а мы за ним. Не успели угнаться, он пропал. Искали его в тот день до 4-х утра. Потом начали ориентировки размещать, - рассказал КП-Новосибирск Александр, хозяин Фили.

Сначала пса видели на Европейском берегу, но поиски там ничего не дали. Последний раз его заметили в центре рабочего поселка Кольцово.

- Поедем его туда сегодня искать, - уточнил мужчина.

Особых примет у Фили нет. Известно, что окрас у собаки шоколадно-черного цвета.

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