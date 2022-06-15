В Новосибирске начнут ремонтировать аварийные и предаварийные пешеходные мосты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске начнут ремонтировать аварийные и предаварийные пешеходные мосты. Специалисты МП «Метро МиР» разработали рабочую и сметную документацию на ремонт. В первую очередь планируется заняться приведением в норму пешеходными переходами на улице Большевистской (в районе завода торгового оборудования) и в районе Лесоперевалки.

В МП «Метро МиР» в 2021 году для отслеживания этого вопроса была организована служба эксплуатации искусственных сооружений.

— За нашей организацией закреплено 51 мостовое сооружение общей протяженностью более 3 км. Из них 19 сооружений имеют статус временных. Это объекты, построенные хозяйственным способом из материалов, непригодных в мостостроении, и изначально не соответствующие нормативным требованиям, — рассказал начальник службы эксплуатации искусственных сооружений МП «Метро МиР» Виктор Слепец. — По результатам проведенной оценки технического состояния сооружений было установлено, что нормативным требованиям не соответствует 33 пешеходных моста (65%), из них три имеют оценку технического состояния «аварийное» и 12 — оценку «предаварийное.

В 2021 году на 40 объектах за счет собственных средств организации «Метро МиР» были проведены ремонтные работы на 26, 8 миллионов рублей.

Один из таких объектов — пешеходный мост через железную дорогу в районе улицы Сакко и Ванцетти. В июне 2021 года пешеходный переход был отремонтирован и приведен в нормативное состояние.

Всего с 2019 года МП «Метро МиР» на содержание и ремонт пешеходных мостовых сооружений было выделено 57, 6 млн руб. В настоящее время решается вопрос о финансировании таких работ из бюджета Новосибирска начиная с 2023 года.

— У нас в планах отремонтировать пять мостов. Разработана документация на ремонт мостовых сооружений и направлена в муниципалитет с просьбой о выделении финансовых средств, — Виктор Слепец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер