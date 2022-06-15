В суде начали рассматривать дело о взрыве на АГЗС в Новосибирске

В суде начали рассматривать дело о взрыве на новосибирской АГЗС. Фото: Управление Судебного департамента Новосибирска

В суде начали рассматривать дело о взрыве на новосибирской АГЗС. Напомним, ЧП на газовой заправке случилось 14 июня 2021 года. В тот день на Гусинобродском шоссе, 60 прогремел мощный взрыв. В результате ЧП в больницу 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги.

На скамье подсудимых оказались владелец заправки, гендиректор и инженер. Их обвиняют в нарушении требований безопасности опасных объектов, незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, — пояснили в суде.

Следующее заседание назначено на 24 июня этого года.

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