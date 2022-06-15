Больше половины пешеходных мостов Новосибирска небезопасны

Около 15 пешеходных мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске больше половины пешеходных мостов не соответствуют стандартам, а также не менее 15 из них находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Об этом заявили в МП «Метро МиР».

— За нашей организацией закреплено 51 мостовое сооружение и 19 из них имеют статус временных. Временные мостовые сооружения построены хозяйственным способом из материалов, непригодных в мостостроении, и изначально не соответствующие нормативным требованиям, — рассказал начальник службы эксплуатации искусственных сооружений МП «Метро МиР» Виктор Слепец. — По результатам проведенной оценки технического состояния сооружений было установлено, что нормативным требованиям не соответствует 33 пешеходных моста — 65%, из них три имеют оценку технического состояния «аварийное» и 12 — оценку «предаварийное».

Специалисты МП «Метро МиР» уже подготовили необходимые документы и готовы приступить к ремонту пешеходных мостов. И первыми на очереди станут мосты через улицу Большевистскую в районе завода торгового оборудования и в районе Лесоперевалки.

Также возможно, что 2022 год станет последним, когда организация ремонтирует пешеходные мосты полностью за свой счет. Уже решается вопрос, чтобы со следующего года деньги на ремонт и содержание мостов выделялись из бюджета города.

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