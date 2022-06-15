Школьницы стояли на крыше. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы пожаловались на подростков, разгуливающих по краю крыши. Одна из жительниц Первомайского района увидела там двух школьниц. По мнению сибирячки, девочки подвергают себя опасности.

- Это было на доме по адресу улица Ученическая, 2а. Они там были весь вечер и прямо на карниз периодически вставали, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

На кадрах, которые сняла женщина, видно, что две девочки стояли на крыше и по всей видимости слушали музыку. Они смеялись и двигались в такт песни.

По словам женщины, 5-6 лет назад под окнами этого здания находили тело парня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер