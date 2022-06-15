Зооволонтеры из Новосибирска выхаживают 7 бельчат

Бельчата останутся с зооволонтерами пока не подрастут, а потом их выпустят на волю. Фото: Алиса БОГОМОЛОВА

В Центре реабилитации диких животных рассказали о судьбах семи бельчат, которых выхаживают зооволонтеры. Подробности — у КП-Новосибирск.

— Сейчас к нам в основном попадают молоденькие бельчата, от самых маленьких до подростков. Одни выпадают из дупла, а другие остаются без мамы. Из-за жаркой погоды малыши выходят из своего дома раньше, чем положено. Но они еще не готовы полноценно лазить по деревьям. Поэтому бельчата падают и расшибаются, — сообщила КП-Новосибирск Алиса Богомолова.

По словам Алисы, многие упавшие с деревьев животные получают черепно-мозговую травму. Из-за этого они перестают адекватно оценивать окружающую обстановку, что может привести к беде.

— Вчера к нам поступил бельчонок из Академгородка. Он бегал со своей мамой, когда ее сбила машина. Малыш легко дался в руки — видимо, находился в шоковом состоянии. Мы его забрали к себе, я его докармливаю молоком, — рассказала сибирячка.

Зооволонтеры держат бельчат у себя до определенного возраста. Когда у зверей появляются кисточки на ушах и распушаются хвостики, их выпускают в специальный вольер на природе. Это следующий этап перед выпуском в естественные условия обитания. Бельчата бегают по большой территории и постепенно привыкают к улице. При этом их общение с человеком сводится на нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер