В Новосибирском зоопарке подорожали льготные билеты

В Новосибирском зоопарке выросли цены на билеты. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирском зоопарке выросли цены на билеты. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.

— Я недавно покупала льготный абонемент по пенсионному удостоверению, и раньше он стоил 500 рублей, а теперь 750, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

В самом Новосибирском зоопарке КП-Новосибирск пояснили, что с сегодняшнего дня действительно выросла цена на льготный абонемент — теперь он стоит 750 рублей, а также на входной льготный билет — со 150 рублей до 200. Цены на обычные билеты остались прежними.

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